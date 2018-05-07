В Китае число добровольных доноров органов превысило 300 тыс. человек

Пекин, 7 мая / Синьхуа / — Согласно данным Китайского фонда развития трансплантации органов, в стране зарегистрировано более 300 тыс. добровольных доноров органов.

Как сообщил представитель фонда Чжао Хунтао, в конце 2017 года в Китае насчитывалось 262 тыс. 500 доноров органов, что почти в 10 раз больше показателя 2015 года. Данный показатель в 2015 и 2016 гг. составил соответственно 25959 и 115867 человек.

С января 2015 года Китай начал вводить запрет на извлечение органов у казненных преступников, таким образом добровольное донорство стало единственным законным источником органов для трансплантации. По мере повышения справедливости и прозрачности системы донорства растет число доноров органов и общественная осведомленность.

В 2017 году в Китае было проведено рекордное количество операций по пересадке органов умерших — 5148, от доноров было получено около 16 тыс. жизненно важных человеческих органов, что на 25,9 процента больше по сравнению с 2016 годом.

Несмотря на это, ежегодно в Китае около 300 тыс. человек нуждаются в трансплантации органов, и лишь 16 тыс. из них проводятся операции. -0-