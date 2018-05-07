СМИ: Мун Чжэ Ин передал лидеру КНДР флешку со стратегией развития экономики полуострова

Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, Ким Чен Ын получил флешку во время межкорейского саммита, который состоялся 27 апреля. Отмечается, что презентация, переданная на носителе, также повествует о «новой экономической карте Корейского полуострова».

При этом подчёркивается, что в стратегии отмечается важность трёх экономических поясов Корейского полуострова: энергетического (вдоль восточного побережья и российской границы), транспортно-логистического (вдоль западного побережья) и туристического.

27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.