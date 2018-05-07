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СМИ: Мун Чжэ Ин передал лидеру КНДР флешку со стратегией развития экономики полуострова
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СМИ: Мун Чжэ Ин передал лидеру КНДР флешку со стратегией развития экономики полуострова 

RT на русском 1 час назад
Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну флеш-накопитель с презентацией и электронной книгой, раскрывающей детали экономической стратегии по развитию торговых отношений с Южной Кореей, Россией, Китаем и Европой.
Об этом сообщает Business Insider.
По данным издания, Ким Чен Ын получил флешку во время межкорейского саммита, который состоялся 27 апреля. Отмечается, что презентация, переданная на носителе, также повествует о «новой экономической карте Корейского полуострова».
При этом подчёркивается, что в стратегии отмечается важность трёх экономических поясов Корейского полуострова: энергетического (вдоль восточного побережья и российской границы), транспортно-логистического (вдоль западного побережья) и туристического.
27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.
По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.
RT на русском: последние новости
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