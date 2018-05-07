Ким Чен Ын получил флешку от главы Южной Кореи с планом по налаживанию связи КНДР с миром

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын получил флешку от южнокорейского коллеги Мун Чже Ина, в которой объясняется, как страны будут кооперировать. Этот проект нужен для того, чтобы ряд других стран увидел в КНДР потенциал и начал сотрудничество. Об этом сообщил сайт Business Insider.

Отмечается, что в резиденции южнокорейского президента — Голубом доме — Ын получил от Ина книгу и флешку. На флешке был электронный материал и презентация под названием «Новая экономическая карта Корейского полуострова», которую Ин анонсировал в 2017 году.

Также в материале содержится карта, в которой объясняется экономическое взаимодействие между Кореями и то, как следует работать. В материале три «пояса» — первый говорит о восточном побережье и взаимодействии с Россией по энергетическому и ресурсному путям, второй — о западном побережье, где будет развиваться логистика и транспортная инфраструктура. В третьем «поясе» говорится о плане по туризму на полуострове.

К слову, флешки на территории КНДР считаются контрабандным товаром. Так как эти устройства помогают жителям страны смотреть запрещенные фильмы, включая картины южнокорейского и голливудского производства.

4 мая КНДР перешла на единое время с югом. Эти действия призваны подчеркнуть продолжающийся процесс налаживания отношений между двумя государствами.