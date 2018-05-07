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Рейтинг президента КНДР в Южной Корее достиг 80%
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Рейтинг президента КНДР в Южной Корее достиг 80% 

BFM.RU 1 час назад
Южная Корея влюбилась в Ким Чен Ына. Как сообщает сайт «Российской газеты», согласно проведенному 1 мая телерадиовещательным каналом KBS опросу, рейтинг лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Южной Корее составил 80%, опередив даже уровень поддержки очень популярного собственного президента — Мун Чжэ Ина.
В эти результаты не поверили сначала даже те, кто проводил опрос. Однако полученные другими организациям результаты подтвердили очень высокий рейтинг Кима. Так, у МВС уровень поддержки Кима в Южной Корее составил 77,5%, а у газеты Dailian — 74,4%.
Причиной для резкого скачка популярности Ким Чен Ына среди южнокорейцев является состоявшийся 27 апреля межкорейский саммит в Пханмунчжоме. Это мероприятие очень активно транслировалось в эфире в Южной Корее, а потому многие южане увидели не какого-то «монстра», кем многие ранее считали Кима в Южной Корее, а уверенного в себе и в то же время тактичного и вежливого политика, который умеет шутить, который умеет поддерживать беседу, который не прочь и рюмку пропустить на банкете, у которого симпатичная и скромная жена. Кадры как лидер Юга Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын шли, взявшись за руки, а потом обнимались, облетели весь мир.
Благодаря саммиту и рейтинг президента Юга Мун Чжэ Ина тоже поднялся до 77%. Но в итоге получается, что в некоторых случаях Ким оказался более популярным в Южной Корее, чем собственный президент страны.
Впрочем, зафиксировав все эти факты, местные СМИ напоминают, что правило «от любви до ненависти — один шаг» легко может сыграть и в обратную сторону, а потому симпатия южан к лидеру Страны чучхе может очень быстро из-за какого-то мелкого инцидента «поменять полярность», превратившись в резкую критику. Правда по крайней мере по отношении к Южной Корее КНДР пока ведет себя очень аккуратно, будто не желая «расплескать» приобретенную популярность.
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