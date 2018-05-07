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Двое пострадавших при опрокидывании повозки в «Коломенском» туристов из Китая выписаны из больницы
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Двое пострадавших при опрокидывании повозки в «Коломенском» туристов из Китая выписаны из больницы 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Двое туристов из Китая, пострадавшие при опрокидывании повозки в парке «Коломенское» 3 мая, выписаны из НИИ им. Н. Склифосовского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной службе медучреждения.
«Они все уже выписаны», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», в парке «Коломенское» 3 мая перевернулась конная повозка, где находились четыре пассажира и извозчик. Пострадавших вертолетами эвакуировали в больницы. По данным СМИ, пассажирами повозки оказались туристы из Китая, их доставили в НИИ им. Н. Склифосовского и Боткинскую больницу.
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