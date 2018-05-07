Двое пострадавших при опрокидывании повозки в «Коломенском» туристов из Китая выписаны из больницы

Двое туристов из Китая , пострадавшие при опрокидывании повозки в парке «Коломенское» 3 мая, выписаны из НИИ им. Н. Склифосовского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной службе медучреждения.

«Они все уже выписаны», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало Агентство «Москва», в парке «Коломенское» 3 мая перевернулась конная повозка, где находились четыре пассажира и извозчик. Пострадавших вертолетами эвакуировали в больницы. По данным СМИ, пассажирами повозки оказались туристы из Китая, их доставили в НИИ им. Н. Склифосовского и Боткинскую больницу.