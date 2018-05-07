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Компания TISCO отправила состав со сталью в Москву в рамках железнодорожных контейнерных перевозок Китай — Европа
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Компания TISCO отправила состав со сталью в Москву в рамках железнодорожных контейнерных перевозок Китай — Европа 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Тайюань, 7 мая /Синьхуа/ — Тайюаньский металлургический комбинат /Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd, TISCO/, крупнейший в Китае производитель нержавеющей стали, отправил состав со своей продукцией в Москву в рамках железнодорожных контейнерных перевозок Китай — Европа.
Поезд, груженый почти тысячью тонн листовой стали, отправился из города Тайюань, административного центра провинции Шаньси /Северный Китай/, 4 мая, и ему предстоит преодолеть 8800 км пути. Маршрут следования поезда: Тайюань — Маньчжоули — Москва /станция Орехово-Зуево/.
Ранее, как рассказали в компании TISCO, грузы необходимо было доставлять сначала в порт Тяньцзинь железнодорожным транспортом, оттуда — морем до Санкт-Петербурга и далее автотранспортом в Москву. Ситуацию изменил новый сервис, запущенный в 2017 году китайскими железнодорожниками, согласно которому специализированные перевозки организуются под потребности компаний, поставляющих свою продукцию за границу. Как отмечается, это позволяет снизить транспортные издержки и сократить время в пути — до пятой части времени, необходимого при морской перевозке.
Провинция Шаньси включилась в маршрут железнодорожных контейнерных перевозок Китай — Европа в феврале 2017 года, когда по нему был отправлен первый поезд из этого региона. Всего в прошлом году из Шаньси было отправлено 10 поездов. -0-
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