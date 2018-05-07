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Свинка Пеппа в порнороликах, или Почему власти Китая запретили всеми любимый мультфильм
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Свинка Пеппа в порнороликах, или Почему власти Китая запретили всеми любимый мультфильм 

Bigpicture.ru 38 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Китайская цензура нынче очень строга. Однако кто бы мог подумать, что она доберется до всеми любимой героини одноименного мультика Свинки Пеппы? Недавно этот британский мультфильм был удален с китайской видеоплатформы Douyin (аналог YouTube).
Свинка Пеппа с недавнего времени стала одним из самых популярных героев в Китае, но правительство уверено, что мультфильм с ее участием оказывает губительное влияние на людей.
Источник: BBC  Китайцы заметили, что, помимо видеороликов, была удалена вся информация по хештегу #PeppaPig, а запрос «Peppa Pig» не давал никаких результатов.
Хотя «Свинка Пеппа» — мультфильм для детей дошкольного возраста, героиня очень полюбилась и взрослому населению Китая. Настолько, что с ней стали выпускать ролики порнографичного содержания, что обнаружили китайские власти.
Напомним, что люди в Китае придерживаются строгой морали в отношении поведения и воспитания. А по мнению властей, инноватор Пеппа, отрицающая консервативные устои, только препятствует сложившемуся социальному порядку в стране.
Власти Китая, однако, быстро нашли замену Пеппе. Ею стала Маленькая Свинка Додо, которая, конечно, не настолько молниеносно, но тоже становится популярной.
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