Свинка Пеппа в порнороликах, или Почему власти Китая запретили всеми любимый мультфильм 

Китайская цензура нынче очень строга. Однако кто бы мог подумать, что она доберется до всеми любимой героини одноименного мультика Свинки Пеппы? Недавно этот британский мультфильм был удален с китайской видеоплатформы Douyin (аналог YouTube).
Свинка Пеппа с недавнего времени стала одним из самых популярных героев в Китае, но правительство уверено, что мультфильм с ее участием оказывает губительное влияние на людей.
Источник: BBC Китайцы заметили, что, помимо видеороликов, была удалена вся информация по хештегу #PeppaPig, а запрос «Peppa Pig» не давал никаких результатов.
Хотя «Свинка Пеппа» — мультфильм для детей дошкольного возраста, героиня очень полюбилась и взрослому населению Китая. Настолько, что с ней стали выпускать ролики порнографичного содержания, что обнаружили китайские власти.
Напомним, что люди в Китае придерживаются строгой морали в отношении поведения и воспитания. А по мнению властей, инноватор Пеппа, отрицающая консервативные устои, только препятствует сложившемуся социальному порядку в стране.
Власти Китая, однако, быстро нашли замену Пеппе. Ею стала Маленькая Свинка Додо, которая, конечно, не настолько молниеносно, но тоже становится популярной.