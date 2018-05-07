Россия экспортирует древесину в Китай в больших количествах и получает хорошую прибыль, но теперь она уже не очень рада этому

Россия — соседняя страна для нас. В последние годы говорят, что в России богатый урожай зерна, но Россия все жаловалась, что если его не экспортировать, то оно просто испортится. В этот трудный период наша страна протянула соседу России руку помощи и выразила желание помочь в решении этой проблемы. Поэтому многие россияне один за другим заявляли, что Китай — настоящий друг!

Китай импортирует не только российское зерно, но и древесину. Россия, Новая Зеландия Канада — три основных поставщика древесины в Китай. По данным за 2017 год, через Маньчжурию Китай импортировал почти 12 миллионов кубических метров российских лесоматериалов, это рекордный показатель. Россия получила при этом очень большую прибыль.

Однако на этот раз россияне оказались не очень довольны. В Сибирском регионе жители требуют остановить экспорт лесоматериалов в Китай. Петицию, созданную жителями Сибирского региона, на 2 февраля уже подписало 180 тысяч человек. В ней выдвинуто требование приостановить экспорт древесины в Китай на ближайшие десять лет, чтобы защитить серьезно истощенные лесные ресурсы Сибири.

экспорт древесины

Цель моратория на экспорт древесины в Китай — «дать передохнуть лесам, которые варварски вырубают». В петиции также предлагается во время действия моратория построить в Сибири деревообрабатывающие заводы, чтобы обеспечить рабочими местами людей, которые сейчас занимаются незаконной вырубкой лесов, а также впоследствии экспортировать в Китай уже готовые изделия из дерева.

Некоторые российские эксперты также предупреждают: кроме того, что идёт незаконная вырубка леса, который экспортируется в Китай, многие китайские компании на законных основаниях арендуют лесные участки на Дальнем Востоке и в Сибири и производят вырубку леса в соответствии с законом, а потом везут древесину в Китай. Многие китайские интернет-пользователи заявили, что «экспорт древесины из России это не вопрос одного-двух дней, к тому же вырубка производится самими местными жителями. Российский лес экспортируется не только нам. Так почему же именно нас сделали козлом отпущения?»