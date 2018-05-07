Южная Корея влюбилась в Ким Чен Ына

В эти результаты не поверили сначала даже те, кто проводил опрос. Однако полученные другими организациям результаты подтвердили очень высокий рейтинг Кима . Так, у МВС уровень поддержки Кима в Южной Корее составил 77,5 процента, а у газеты Dailian — 74,4 процента.

Председатель ведущей оппозиционной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё мрачно пошутил, сказав: «Если так пойдет и дальше, то следующим нашим президентом будет избран Ким Чен Ын». Учитывая, что Хон представляет интересы наиболее консервативных кругов и самых ярых противников КНДР , то так политик выразил свое разочарование настроениями электората.

Действительно, результат несколько неожиданный. Ким Чен Ын неоднократно прямо угрожал Южной Корее ядерным оружием, власти КНДР постоянно критиковали политику и строй Юга и вдруг такая любовь!

Причиной для такого резкого скачка популярности Ким Чен Ына среди южнокорейцев является состоявшийся 27 апреля межкорейский саммит в Пханмунчжоме. Это мероприятие очень активно транслировалось в эфире в Южной Корее, а потому многие южане увидел не какого-то «монстра», кем многие ранее считали Кима в Южной Корее, а уверенного в себе и в то же время тактичного и вежливого политика, который умеет шутить, который умеет поддерживать беседу, который не прочь и рюмку пропустить на банкете, у которого симпатичная и скромная жена. Кадры как лидер Юга Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын шли, взявшись за руки, а потом обнимались, облетели весь мир.

Благодаря саммиту и рейтинг президента Юга Мун Чжэ Ина тоже поднялся аж до 77 процентов. Но в итоге получается, что в некоторых случаях Ким оказался более популярным в Южной Корее, чем собственный президент страны.

Впрочем, зафиксировав все эти факты, местные СМИ напоминают, что правило «от любви до ненависти — один шаг» легко может сыграть и в обратную сторону, а потому симпатия южан к лидеру Страны чучхе может очень быстро из-за какого-то мелкого инцидента «поменять полярность», превратившись в резкую критику. Правда по крайней мере по отношении к Южной Корее КНДР пока ведет себя очень аккуратно, будто не желая «расплескать» приобретенную популярность.

Напомним, что буквально пару дней назад 5 мая КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы на Юге и Севере был единый часовой пояс. Похоже, что эти уступки КНДР в Южной Корее тоже оценили.