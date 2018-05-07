Южная Корея влюбилась в Ким Чен Ына 

В эти результаты не поверили сначала даже те, кто проводил опрос. Однако полученные другими организациям результаты подтвердили очень высокий рейтинг Кима. Так, у МВС уровень поддержки Кима в Южной Корее составил 77,5 процента, а у газеты Dailian — 74,4 процента.
Председатель ведущей оппозиционной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё мрачно пошутил, сказав: «Если так пойдет и дальше, то следующим нашим президентом будет избран Ким Чен Ын». Учитывая, что Хон представляет интересы наиболее консервативных кругов и самых ярых противников КНДР, то так политик выразил свое разочарование настроениями электората.
Действительно, результат несколько неожиданный. Ким Чен Ын неоднократно прямо угрожал Южной Корее ядерным оружием, власти КНДР постоянно критиковали политику и строй Юга и вдруг такая любовь!
Причиной для такого резкого скачка популярности Ким Чен Ына среди южнокорейцев является состоявшийся 27 апреля межкорейский саммит в Пханмунчжоме. Это мероприятие очень активно транслировалось в эфире в Южной Корее, а потому многие южане увидел не какого-то «монстра», кем многие ранее считали Кима в Южной Корее, а уверенного в себе и в то же время тактичного и вежливого политика, который умеет шутить, который умеет поддерживать беседу, который не прочь и рюмку пропустить на банкете, у которого симпатичная и скромная жена. Кадры как лидер Юга Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын шли, взявшись за руки, а потом обнимались, облетели весь мир.
Благодаря саммиту и рейтинг президента Юга Мун Чжэ Ина тоже поднялся аж до 77 процентов. Но в итоге получается, что в некоторых случаях Ким оказался более популярным в Южной Корее, чем собственный президент страны.
Впрочем, зафиксировав все эти факты, местные СМИ напоминают, что правило «от любви до ненависти — один шаг» легко может сыграть и в обратную сторону, а потому симпатия южан к лидеру Страны чучхе может очень быстро из-за какого-то мелкого инцидента «поменять полярность», превратившись в резкую критику. Правда по крайней мере по отношении к Южной Корее КНДР пока ведет себя очень аккуратно, будто не желая «расплескать» приобретенную популярность.
Напомним, что буквально пару дней назад 5 мая КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы на Юге и Севере был единый часовой пояс. Похоже, что эти уступки КНДР в Южной Корее тоже оценили.