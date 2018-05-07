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МИД Японии: судьбу перемирия на Корейском полуострове должны решить страны-подписанты
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МИД Японии: судьбу перемирия на Корейском полуострове должны решить страны-подписанты 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что судьбу ныне действующего соглашения о перемирии на Корейском полуострове должны решить страны, которые его подписали, — два корейских государства, США и Китай. Об этом заявил в понедельник глава японского МИД Таро Коно в ходе дискуссии в одном из комитетов верхней палаты парламента.
"Соглашение в 1953 году подписали четыре стороны — Юг и Север Кореи, США и Китай, — приводит слова министра информационное агентство Kyodo. — Поэтому я не вижу каких-либо проблем в том, что они и будут вести дискуссию о судьбе этого документа".
27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». В третьем пункте третьей статьи документа говорится, что в нынешнем году, когда исполняется 65 лет с момента подписания соглашения о перемирии, две Кореи объявят об окончании Корейской войны 1950-1953 годов и замене соглашения о перемирии мирным договором. Технически два корейских государства до сих пор находятся в состоянии войны.
В то же время Сеул уже объявил, что реальное подписание мирного договора будет возможно только на завершающем этапе денуклеаризации Корейского полуострова.
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