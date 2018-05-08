Глава Южной Кореи назвал обязательное условие мира на Корейском полуострове

ТОКИО, 8 мая — РИА Новости . Мир на Корейском полуострове возможен только при нормализации отношений США КНДР , которые должны выработать конкретный план денуклеаризации, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в опубликованном во вторник интервью японской газете «Иомиури».

"Сейчас путем американо-северокорейских переговоров важно выработать широкие договоренности и конкретный план, чтобы достичь полной денуклеаризации", — отметил Мун Чжэ Ин.

Дело в том, пояснил он, что «мир на Корейском полуострове, совместное процветание Юга и Севера возможны только при реальном прогрессе в денуклеаризации, а также при нормализации американо-северокорейских отношений, создании долговременной системы поддержания мира».

Как сообщалось ранее, Мун Чжэ Ин провел 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном . Сейчас прорабатывается вопрос о проведении в мае или июне американо-северокорейского саммита.