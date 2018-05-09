Япония и КНР договорились запустить механизм предотвращения инцидентов на море и в воздухе

"Мы договорились создать специальный механизм связи для предотвращения столкновений. Он поможет сделать нам Восточно-Китайское море мирным", — заявил Абэ на совместной пресс-конференции.

Вслед за решением глав правительств конкретные документы о механизме связи будут подписаны представителями оборонных ведомств двух стран. Будущий канал связи предусматривает коммуникацию между военными кораблями и самолетами Японии и Китая.

Всего представители двух стран подписали около 10 меморандумов, касающихся двустороннего сотрудничества в различных областях. Также были подписаны межведомственные соглашения — в частности, договоренности о создании горячей линии между главами оборонных ведомств, взаимодействии в сфере совместного производства фильмов, запуски совета по инфраструктурным проектам, в том числе в рамках экономической инициативы «Один пояс, один путь». Кроме того, в качестве жеста доброй воли китайская сторона передаст Японии пару красноногих ибисов — эти птицы относятся к вымирающим видам животных и больше не встречаются на территории Японии, которая раньше являлась одним из районов их обитания.

Спор между Китаем и Японией вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство «национализировало» эти территории, которые до этого принадлежали частным владельцам-японцам. Такой шаг вызвал волну возмущения в КНР, что привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли китайской морской полиции КНР регулярно появляются в районе островов и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами. Там же постоянно дежурят сторожевики японской береговой охраны.