СМИ: Пекин и Токио запустят механизм предотвращения инцидентов на море и в воздухе

ТОКИО, 7 мая. / ТАСС /. Официальная договоренность о запуске двустороннего китайско-японского канала связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе будет достигнута во время предстоящих 9 мая переговоров в Токио между главой правительства Японии Синдзо Абэ и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. При этом стороны обойдут острый вопрос о принадлежности находящихся под контролем Токио островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые Пекин считает своими незаконно оккупированными территориями, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo.

Вслед за решением глав правительств конкретные документы о механизме связи будут подписаны представителями оборонных ведомств двух стран. Прежняя договоренность о создании этой системы была достигнута еще в 2007 году. Однако воплотить ее в жизнь не удалось из-за конфликта вокруг необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

В состав Японии они были включены в конце XIX века. Пекин считает, что эта гряда была аннексирована вместе с Тайванем по итогам японо-китайской войны 1894-1895 года. После капитуляции во Второй мировой войне Токио отказался от прав на Тайвань и другие колонии, и, по логике Пекина, должен вернуть и Сенкаку. Однако Токио считает, что острова были изначально необитаемы, никому не принадлежали и были включены в состав страны в соответствии с международным правом.