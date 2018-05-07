Открылся Бочжоуский международный культурный фестиваль ципао 2018

Бочжоу /пров. Аньхой/, 6 мая / Синьхуа / — 5 мая в городском округе Бочжоу провинции Аньхой /Восточный Китай/ открылся Бочжоуский международный культурный фестиваль ципао 2018 года, на который съехались свыше 600 любительниц платьев ципао из Китая и зарубежных стран. (Синьхуа)

Бочжоу /пров. Аньхой/, 6 мая /Синьхуа/ — 5 мая в городском округе Бочжоу провинции Аньхой /Восточный Китай/ открылся Бочжоуский международный культурный фестиваль ципао 2018 года, на который съехались свыше 600 любительниц платьев ципао из Китая и зарубежных стран. (Синьхуа)

Бочжоу /пров. Аньхой/, 6 мая /Синьхуа/ — 5 мая в городском округе Бочжоу провинции Аньхой /Восточный Китай/ открылся Бочжоуский международный культурный фестиваль ципао 2018 года, на который съехались свыше 600 любительниц платьев ципао из Китая и зарубежных стран. (Синьхуа)

Бочжоу /пров. Аньхой/, 6 мая /Синьхуа/ — 5 мая в городском округе Бочжоу провинции Аньхой /Восточный Китай/ открылся Бочжоуский международный культурный фестиваль ципао 2018 года, на который съехались свыше 600 любительниц платьев ципао из Китая и зарубежных стран. (Синьхуа)

Бочжоу /пров. Аньхой/, 6 мая /Синьхуа/ — 5 мая в городском округе Бочжоу провинции Аньхой /Восточный Китай/ открылся Бочжоуский международный культурный фестиваль ципао 2018 года, на который съехались свыше 600 любительниц платьев ципао из Китая и зарубежных стран. (Синьхуа)

Бочжоу /пров. Аньхой/, 6 мая /Синьхуа/ — 5 мая в городском округе Бочжоу провинции Аньхой /Восточный Китай/ открылся Бочжоуский международный культурный фестиваль ципао 2018 года, на который съехались свыше 600 любительниц платьев ципао из Китая и зарубежных стран. (Синьхуа)