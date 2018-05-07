Очарование террасных полей на юге провинции Хэбэй 

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — На фото — живописные виды террасных полей в горах уезда Шэсянь городского округа Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/. (Синьхуа/Ван Сяо)
Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — На фото — живописные виды террасных полей в горах уезда Шэсянь городского округа Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/. (Синьхуа/Ван Сяо)
Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — На фото — живописные виды террасных полей в горах уезда Шэсянь городского округа Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/. (Синьхуа/Ван Сяо)
Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — На фото — живописные виды террасных полей в горах уезда Шэсянь городского округа Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/. (Синьхуа/Ван Сяо)