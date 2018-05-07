Народные гулянья на севере Китая

Шицзячжуан, 6 мая / Синьхуа / — В субботу в горнопромышленном районе Цзинсин в пригороде Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй на севере Китая , состоялось традиционное народное представление «Шэхо». В праздничном мероприятии приняли участие 34 коллектива художественной самодеятельности.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В субботу в горнопромышленном районе Цзинсин в пригороде Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, состоялось традиционное народное представление «Шэхо». В праздничном мероприятии приняли участие 34 коллектива художественной самодеятельности.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В субботу в горнопромышленном районе Цзинсин в пригороде Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, состоялось традиционное народное представление «Шэхо». В праздничном мероприятии приняли участие 34 коллектива художественной самодеятельности.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В субботу в горнопромышленном районе Цзинсин в пригороде Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, состоялось традиционное народное представление «Шэхо». В праздничном мероприятии приняли участие 34 коллектива художественной самодеятельности.