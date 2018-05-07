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Народные гулянья на севере Китая
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Народные гулянья на севере Китая 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В субботу в горнопромышленном районе Цзинсин в пригороде Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, состоялось традиционное народное представление «Шэхо». В праздничном мероприятии приняли участие 34 коллектива художественной самодеятельности.
Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В субботу в горнопромышленном районе Цзинсин в пригороде Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, состоялось традиционное народное представление «Шэхо». В праздничном мероприятии приняли участие 34 коллектива художественной самодеятельности.
Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В субботу в горнопромышленном районе Цзинсин в пригороде Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, состоялось традиционное народное представление «Шэхо». В праздничном мероприятии приняли участие 34 коллектива художественной самодеятельности.
Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — В субботу в горнопромышленном районе Цзинсин в пригороде Шицзячжуана, административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, состоялось традиционное народное представление «Шэхо». В праздничном мероприятии приняли участие 34 коллектива художественной самодеятельности.
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