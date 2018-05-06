Посол КНР в Японии призвал к дальнейшему продвижению улучшения и развития китайско-японских отношений

Токио, 6 мая / Синьхуа / — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вскоре посетит Японию для участия в 7-й встрече руководителей Китая , Японии и Республики Корея /РК/, а также совершит официальный визит в эту страну. В канун визита посол КНР в Японии Чэн Юнхуа опубликовал статью под заголовком «Твердо помнить первоначальные намерения подписания договора, содействовать устойчивому и долгосрочному характеру китайско-японских отношений. К предстоящему визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Японию». В статье он призвал к дальнейшему продвижению улучшения и развития китайско-японских отношений. Ниже приводится полный текст статьи:

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ , 8-11 мая посетит Японию для участия в 7-й встрече руководителей Китая, Японии и РК, а также совершит официальный визит в Японию. Официальный визит премьера Госсовета КНР в Японию состоится впервые за восемь лет, а встреча руководителей Китая, Японии и РК вновь проводится впервые за два с половиной года. Это имеет важное значение, оказывает глубокое и далекоидущее влияние на дальнейшее продвижение улучшения и развития китайско-японских отношений, углубление сотрудничества между Китаем, Японией и РК, содействие миру, стабильности и развитию в АТР.

По общеизвестным причинам отношения Китая и Японии после начала второго десятилетия нового века шли по особо извилистому пути, был нанесен серьезный ущерб политическому взаимодоверию и реальным интересам друг друга, что вызвало всеобщую озабоченность среди народов двух стран и международного сообщества. За счет совместных усилий стороны в ноябре 2014 года достигли принципиальных консенсусов по четырем пунктам, на основе зафиксированных в четырех китайско-японских политических документах принципов и духа вновь определили обязательные к соблюдению нормы для оптимального урегулирования китайско-японских отношений в двустороннем порядке, в особенности по историческим и территориальным вопросам, вновь установили правила для межгосударственных отношений и запустили процесс их улучшения.

В этом году исполняется 40 лет подписанию Китайско-японского договора о мире и дружбе. Китай и Япония соседствуют территориально, их экономики характеризуются взаимодополняемостью, а культуры — взаимосвязанностью. Позитивные и негативные стороны исторического опыта подтверждают, что приверженность миру, дружбе и сотрудничеству между Китаем и Японией является единственным правильным выбором для сторон, а также всеобщим чаянием международного сообщества, особенно стран Азии. 40 лет назад благодаря мудрому решению руководителей старшего поколения двух стран и совместному содействию дальновидных деятелей различных кругов стороны успешно подписали договор о мире и дружбе. Они впервые в юридической форме определили магистральный курс на мир и дружбу между Китаем и Японией. Это стало великим шагом, изрядно придавшим блеска 2000-летней истории китайско-японских контактов.

В настоящее время устойчиво восстанавливается развитие обмена и сотрудничества Китая с Японией во всех сферах. В прошлом году объем двусторонней торговли вновь вернулся на важную отметку в 300 млрд долларов США, численность перекрестных людских потоков впервые превысила 10 млн человеко-раз. Вслед за глубокими переменами во внутренней и внешней обстановке Китай и Япония непрерывно накапливают и наращивают новые взаимные интересы. Две страны, являясь важными государствами Азии и мира, совместно несут ответственность за поддержание мира и развития в данном регионе и мире. Сторонам необходимо ухватиться за возможности, чтобы укреплять обмен и сотрудничество во всех сферах, непрерывно углублять слияние интересов и одновременно с этим рука об руку сотрудничать и активно брать на себя историческую ответственность лидерства в процветании и возрождении Азии.

На этом фоне поездка Ли Кэцяна в Японию для участия во встрече руководителей Китая, Японии и РК, а также его официальный визит в эту страну оправдывают общие надежды китайского и японского народов. В настоящее время стороны провели большой объем чрезвычайно эффективной подготовительной работы для обеспечения успеха этого визита. Уверен, что за счет совместных усилий обеих сторон этот визит обязательно сможет оказать содействие возвращению китайско-японских отношений в правильное русло, реализации их здорового и стабильного развития. —0—