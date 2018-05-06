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ОАЭ выделят $200 млн на гуманитарные проекты на территории Пакистана
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ОАЭ выделят $200 млн на гуманитарные проекты на территории Пакистана 

Прайм 1 час назад
ДУБАЙ, 6 мая /ПРАЙМ/. ОАЭ выделят 200 миллионов долларов на различные гуманитарные проекты на территории Пакистана, сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.
Соответствующее соглашение было подписано в Исламабаде при участии официальных лиц двух стран. Финансировать расходы будет Фонд развития Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Development).
Согласно агентству, данное соглашение представляет собой третью фазу масштабного плана ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи Пакистану. В его рамках будет осуществлено 40 проектов в сфере дорожного строительства, здравоохранения, образования, водоснабжения и сельского хозяйства на территории провинций Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Территории племен федерального управления ("Зоны племен").
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