В Китае разработали новый мембранный материал для очистки воды

ШАНХАЙ , 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев /. Китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, который позволяет отделять соль от воды, а также обладает другими водоочистительными функциями. Как сообщило в воскресенье агентство «Синьхуа» , соответствующие исследования проводились под руководством профессора Чжэцзянского университета Чжан Линя.

Ученым удалось создать мембрану, состоящую из наноразмерных пузырьков и трубок. Вода проходит через новый материал почти в четыре раза быстрее, чем через традиционные аналоги, применяющиеся для очистки воды. По словам Чжан Линя, изобретение может быть использовано в системах очистки воды в домашних условиях, промышленной очистке сточных вод и в опреснении морской воды. Данный проект уже готов к переходу на этап коммерческого внедрения.

Китай в последние годы уделяет повышенное внимание продвижению инноваций, развитию новых технологий и изобретениям. На эти цели государство выделяет большие средства. Так, по официальным данным Государственного статистического управления КНР, общие инвестиции Китая в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2017 году достигли 1,75 трлн юаней (около $280 млрд), что на 11,6% превысило показатель с 2016 года.

Согласно плану развития на 13-ю пятилетку (с 2016 по 2020 год), Китай намерен к 2020 году увеличить расходы на НИОКР на душу населения до 500 тыс. юаней ($79,3 тыс.). В 2014 году этот показатель составлял 370 тыс. юаней ($58,7 тыс.). На конец 2015 года в сфере научных разработок по всему Китаю было занято около 5,3 млн человек.