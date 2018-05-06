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Китайские Кулибины, или На что способны самоделкины Поднебесной
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Китайские Кулибины, или На что способны самоделкины Поднебесной 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Представляем вашему вниманию аппараты и разнообразные предметы, которые китайские изобретатели и самоделкины заставляют взлетать, ездить и даже погружаться в воду.
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