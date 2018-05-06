Война и мир: какой путь прошли Северная и Южная Корея за 20 лет

На историческом Саммите двух Корей Мун Чжэ Ин стал всего лишь третьим президентом Южной Кореи , встретившимся с лидером Северной Кореи , после перемирия, положившего конец Корейской войне 65 лет назад. Эксперты, оказывавшие поддержку этим лидерам, полагают, что Мун последует той же дорогой и будет способствовать сотрудничеству с Севером.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и президент Северной Кореи Мун Чжэ Ин (справа) переходят через военную демаркационную линию на южную сторону после того, как Мун пересек границу в направлении севера, во время встречи на Саммите двух Корей 27 апреля 2018 года в Пханмунджоме.

Forbes рассказывает о ключевых событиях, повлиявших на отношения между соседями в последние 20 лет.

Политика «солнечного тепла»

Вскоре после вступления в должность в 1998 году президент Ким Дэ Чжун внедрил политику «солнечного света», пытаясь улучшить отношения между двумя Кореями и отделить политические мотивы от гуманитарного и экономического сотрудничества. В рамках этой политики Северу, который восстанавливался после опустошительной вспышки голода, была предоставлена помощь, а экономическая деятельность оживилась благодаря притоку туристов к горе Кумган, который происходил через частное предприятие, принадлежащее Hyundai Asan.

Несмотря на столкновения из-за спорной морской границы, администрация продолжила дипломатическое сотрудничество.

В июне 2000 года историческим событием стал визит Кима в Пхеньян ради встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Иром — первый саммит двух Корей после войны.

На этой архивной фотографии, сделанной 13 июня 2000 года, тогдашний лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, слева, и тогдашний президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун пожимают руки в Пхеньяне, Северной Корее. Трехдневная серия встреч в рамках первого Саммита двух Корей завершилась принятием исторического соглашения между Кореями по поводу приостановленных сейчас экономических проектов. Страны договорились и о продолжении восстановления семей. (Korea Pool Photo via AP, File)

Президент Но Му Хен продолжил политику своего предшественника после инаугурации в 2003 году. В период его пребывания у власти ускорилось развитие Промышленного комплекса в Кэсоне, Северной Корее — наиболее устойчивого совместного предприятия двух государств. Дважды в год проводились встречи семей, разлученных во время семей, и, как сообщается, почти два миллиона туристов посетили гору Кумган.

В 2006 году Север провел первые ядерные испытания, в результате чего Южная Корея сократила оказываемую помощь и приостановила поставки удобрений и продуктов питания. Однако инвестиции в Кэсон продолжились. В октябре 2007 года, ближе к концу президентского срока, Но встретился с Ким Чен Иром на втором Саммите двух Корей, обозначив возможные направления деятельности и выразив надежду на продолжение сотрудничества с новой администрацией.

Изменение настроений с приходом консервативных лидеров

После прихода в 2008 году президента Ли Мен Бака в отношениях двух государств наметилось охлаждение. Консервативный Ли занял настороженную позицию по отношению к Северной Корее, связав возможность сотрудничества с ядерным разоружением в большей степени, чем это делали две предыдущие администрации, и значительно ограничив оказываемую Северу помощь.

Вид на Промышленный комплекс в Кэсоне из «деревни свободы» Тэсондон в демилитаризованной зоне в ходе пресс-тура в Пхаджу, Южной Корее, во вторник 24 апреля 2018 года. (AP Photo/Lee Jin-man)

В июле 2008 года, когда турист из Южной Кореи был застрелен в закрытой зоне горы Кумган, Ли приостановил туристические поездки в этот регион, но оставил действующим проект в Кэсоне, назвав его последней возможностью поддержания диалога с Севером.

Но отношения между государствами продолжили ухудшаться. В марте 2010 года в результате взрыва затонул южнокорейский корвет «Чеонан», погибли 46 моряков. Международное расследование выявило, что источником атаки стала северокорейская подводная лодка. Как следствие, все торговые отношения между странами были приостановлены, за исключением проекта в Кэсоне. Восемь месяцев спустя артиллерийская перестрелка на границе привела к гибели четырех человек со стороны Южной Кореи.

Обстановка на полуострове была накалена к тому моменту, когда президент Пак Кын Хе вступила в должность в 2013 году. К тому моменту Север завершил проведение третьих ядерных испытаний, а через месяц Южная Корея и США начали проводить совместные военные учения. Под давлением санкций ООН Север ответил закрытием проекта Кэсон, но открыл его вновь в сентябре после долгих переговоров.

За последние месяцы США и Южная Корея провели совместные военно-воздушные учения над Корейским полуостровом в атмосфере растущего напряжения. (South Korean Defense Ministry via Getty Images)

Новые испытания

Усилия дипломатов оказались напрасными. В следующие два года отношения между двумя странами претерпели череду взлетов и падений. В феврале 2016 года, когда Северная Корея объявила о проведении новых ядерных испытаний, Пак Кын Хе приказала закрыть промышленный комплекс в Кэсоне, согласившись с мнением критиков, утверждавших, что инвестиции в комплекс поддерживали ядерные испытания.

Несмотря на сохраняющееся напряжение, объем производства в Кэсоне за прошедшие годы вырос. В 2015 году комплекс приносил $2,7 млрд выручки от продаж, предоставлял рабочие места примерно 54 000 заводским рабочим из Северной Кореи и выплачивал им более $560 млн в виде зарплаты, как сообщает южнокорейский министр по делам национального объединения Хон Йон Пхё.

«Санкции США, введенные после закрытия Кэсона, по сути делают невозможным его повторный запуск и значительно затрудняют любое другое экономическое сотрудничество между двумя Кореями», — говорит Даниэль Верц, заместитель директора Национального комитета по Северной Корее.

«В попытках восстановить отношения с Севером в рамках приближающегося саммита администрации Муна придется соблюдать осмотрительность в поиске каналов взаимодействия, принимая во внимание международные санкции».

Перевод Натальи Балабанцевой

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