Семь индийских инженеров похищены в Афганистане 

В Афганистане семь граждан Индии захвачены боевиками, предположительно принадлежащими радикальному движению «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС.
Преступление совершено в воскресенье в провинции Баглан. По данным местных СМИ, индийские инженеры ехали на автофургоне, когда их остановили и взяли в плен вооруженные лица. Вместе с сотрудниками местной электростанции был захвачен и водитель — афганец.
В настоящее время свыше 150 индийских инженеров и технических специалистов работают в Афганистане над различными инфраструктурными проектами.