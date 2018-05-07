Семь индийских инженеров похищены в Афганистане

Преступление совершено в воскресенье в провинции Баглан . По данным местных СМИ, индийские инженеры ехали на автофургоне, когда их остановили и взяли в плен вооруженные лица. Вместе с сотрудниками местной электростанции был захвачен и водитель — афганец.

МИД Индии находится в контакте с афганскими властями и устанавливает детали произошедшего.

В настоящее время свыше 150 индийских инженеров и технических специалистов работают в Афганистане над различными инфраструктурными проектами.