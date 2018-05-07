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Семь индийских инженеров похищены в Афганистане
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Семь индийских инженеров похищены в Афганистане 

Российская Газета 49 минут назад
В Афганистане семь граждан Индии захвачены боевиками, предположительно принадлежащими радикальному движению «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС.
Преступление совершено в воскресенье в провинции Баглан. По данным местных СМИ, индийские инженеры ехали на автофургоне, когда их остановили и взяли в плен вооруженные лица. Вместе с сотрудниками местной электростанции был захвачен и водитель — афганец.
МИД Индии находится в контакте с афганскими властями и устанавливает детали произошедшего.
В настоящее время свыше 150 индийских инженеров и технических специалистов работают в Афганистане над различными инфраструктурными проектами.
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