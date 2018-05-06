Светлый храм идеи чучхе. В России растут фан-клубы Северной Кореи

РФ появляется все больше поклонников Северной Кореи . Эстетика КНДР находит отклик у молодежи, не жившей в СССР.

Первый День Солнца

Главный праздник КНДР — День Солнца (15 апреля — день рождения Ким Ир Сена ) — отпраздновало около десятка российских организаций. Самые известные — Российское общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР, Группа солидарности с КНДР, Российское общество изучения идей чучхе.

В этот раз вместе с ними и новичок: основанная в ноябре 2017-го организация с Алтая . Зачинатель — 21-летняя студентка Дарья Кадкина из молодежного актива КПРФ

«13.04.18 г. общество изучения идей чучхе в Республике Алтай провело собрание в составе 6 человек (что соответствует кворуму), посвященное великому событию Празднику Солнца…» — протокольным языком начинается отчет на интернет-страничке общества. Здесь же и фотография «кворума» — шесть подростков, одетых в молодежные худи и бейсболки, стоят рядом с красными знаменами.

Сочи на Фестивале молодежи и студентов ребята познакомились с северокорейцами и прониклись. По словам Дарьи, вокруг страны много мифов, а на самом деле все по-другому — в КНДР равноправие мужчин и женщин, а образование охватывает 100% населения:

— Это страна со своими устоями, которые надо защищать. Ядерное оружие — это просто их защита от уничтожения государства.

Первый тост за Кима, второй — за Путина

Еще одно общество — Группа солидарности с КНДР. На ее странице в «Контакте» 14 тысяч подписчиков — больше, чем в официальном сообществе Московского авиационного института , где учится основатель группы Виталий Лебедев . Мы списываемся с ним, когда он как раз едет на праздник — День Солнца.

«Обычно все проходит так: приглашаются друзья КНДР и различные политические деятели. По традиции сначала звучит гимн КНДР, потом гимн России. После чрезвычайный и полномочный посол Северной Кореи выступает с речью о насущных проблемах страны и достигнутых успехах. Дальше обычно говорится о взаимоотношениях с РФ, объявляется тост за маршала Ким Чен Ына и Владимира Путина. Потом выступает представитель нашего МИДа , и начинается банкет, где каждый налаживает свои связи».

По словам Виталия, языкового барьера нет — сотрудники посольства КНДР говорят по-русски.

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— Почему эта тема привлекает молодых, не живших в СССР? Так, наверное, потому и привлекает. Им это не надоело, все внове. Они не пробовали того социализма, что был при брежневском СССР, — говорит председатель Российского общества изучения идей чучхе Дмитрий Костенко . — Ну и конечно, нравится резкость, репутация взрывоопасной державы. КНДР — это некий вызов всем.

Дмитрий Костенко — настоящий «ветеран» северокорейской идеологии в России, его интерес к этой теме начался еще в середине 90-х. На пиджаке — две государственные награды КНДР.

— Это по совокупности заслуг за многолетнюю работу по изучению и пропаганде идей чучхе. Первую медаль вручали в посольстве, а вторую уже непосредственно в самой стране — в 2012 году, когда я приехал на торжества, посвященные 100-летию со дня рождения товарища Ким Ир Сена. Мы ее еще по российской традиции обмывали, обмакнув в стакан водки.

Из основных постулатов чучхе

— «Цель — социализм с опорой на собственные силы» (т.е. в одной отдельно взятой стране).

— «Чтобы установить общенародную и всегосударственную систему обороны, надо вооружить весь народ и превратить всю страну в крепость».

— «Чтобы выработать правильный взгляд на революцию, требуется обязательно положить в основу воспитания чувство беззаветной преданности вождю».

— «Народ каждой страны обязан бороться не только против агрессии и порабощения, за последовательную защиту своей самостоятельности, но и против империализма и доминационизма, посягающих на самостоятельность народов других стран».

По словам Дмитрия, алкоголь в КНДР не дефицит.

— Больше всего корейцы любят готовить настойки, причем количество рецептов поражает. Настойки бывают на красных муравьях, эмбрионах оленят, даже на пенисах морских котиков.

В последние годы к опыту КНДР — взрыв интереса// Фото: из личного архива

Но объединяет Россию и КНДР не только тема алкоголя.

— В Корее с уважением относятся к русским — в 1945-м мы их освобождали от Японии , там стоит памятник Советской армии. Ну и конечно, они ценят, что в последние годы наша страна становится все менее зависимой от Запада, изолируется от враждебных влияний. По факту это движение в сторону чучхе.

«В России в нас не видят оппозиции»

Однако собрания и праздники — это не всегда «опора на собственные силы» энтузиастов. По словам Виталия Лебедева, у каждого общества свой куратор в КНДР.

— У Костенко — КАРОН (Корейская ассоциация работников общественных наук). У нас, как и у Общества дружбы, — Комитет по культурным связям с заграницей КНДР.

При этом власти России в поклонниках КНДР политической оппозиции не замечают.

— Гоняли нас скорее в ельцинское время. Тогда заседания стали проводиться только на территории посольства КНДР, — вспоминает Костенко. — Сейчас такая необходимость отпала. К пропаганде идей чучхе у государства нет негативного отношения. Скорее оно нейтральное.

Большая политика

19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что с высокой долей вероятности встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие недели. На следующий день правящая партия КНДР созвала пленум, чтобы «обсудить и принять решения по политическим вопросам в соответствии с требованиями новой эпохи развития корейской революции».

Отсутствие «проблем со службами» Виталий Лебедев объясняет тем, что его организация скорее оказывает стране экономическую помощь:

— Мы закон не нарушаем, зато занимаемся патентами на альтернативные источники энергии, сбором литературы по ракетостроению, находим специалистов в странах СНГ…

Не только молодежь

В сентябре 2017 года в Новосибирске прогремел митинг в поддержку Северной Кореи. Подоспела актуальная тема — разгорелась перепалка между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном по поводу ядерных баталий.

— Популярность Северной Кореи постоянно растет, и это неудивительно, — объясняет Костенко. — КНДР обрела ядерное, термоядерное оружие, водородную бомбу и средства доставки их до цели. Ее вес увеличился. Страна находится в жестком клинче с США, товарищ Ким Чен Ын не боится называть Трампа злобным клоуном. Они в гораздо более жестком противостоянии с США, чем мы. Против КНДР применяются санкции ООН , к которым присоединились и Китай , и Россия — несмотря на свое внешнее противостояние с Америкой…

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