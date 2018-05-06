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КНДР перешла на время Южной Кореи
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КНДР перешла на время Южной Кореи 

Газета.Ru 1 час назад
Пхеньян произвел переход на единое время с Республикой Кореей, что призвано подчеркнуть продолжающийся процесс налаживания отношений между двумя государствами. Руководство КНДР пошло на подобный шаг после саммита с участием лидеров двух стран, сообщает телеканал «360».
Таким образом стрелки часов в Северной Корее переместились на полчаса вперед.
"Изменение времени — это первый шаг, принятый на практике после исторического третьего саммита между Северной и Южной Кореей для того, чтобы ускорить процесс их объединения", — указывается в сообщении, которое было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи.
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