КНДР перешла на время Южной Кореи

Пхеньян произвел переход на единое время с Республикой Кореей , что призвано подчеркнуть продолжающийся процесс налаживания отношений между двумя государствами. Руководство КНДР пошло на подобный шаг после саммита с участием лидеров двух стран, сообщает телеканал «360».

Таким образом стрелки часов в Северной Корее переместились на полчаса вперед.

"Изменение времени — это первый шаг, принятый на практике после исторического третьего саммита между Северной и Южной Кореей для того, чтобы ускорить процесс их объединения", — указывается в сообщении, которое было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи.