Ещё
КНДР призвала Японию изменить отношение к Пхеньяну для начала диалога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНДР призвала Японию изменить отношение к Пхеньяну для начала диалога 

RT на русском 1 час назад
В Северной Корее считают, что Токио необходимо изменить свою политику в отношении Пхеньяна для того, чтобы начать диалог. Об этом сообщает официальная газета Трудовой партии КНДР.
«Япония должна помнить, что ей не избежать роли изгоя, если она продолжит своё отвратительное поведение и регулярные призывы к санкциям и давлению — то, чем она занята в настоящее время», — цитирует ТАСС издание.
Также сообщается, что в случае, если Япония не изменит своего подхода к Северной Корее, японские официальные лица «никогда не ступят на священную землю (северокорейской. — RT) республики».
Ранее стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации.
RT на русском: последние новости
В КНДР установили единое время с Южной Кореей Глава разведки Южной Кореи обсудил с Абэ итоги межкорейского саммита Смогут ли Пхеньян и Сеул сформировать общее государство
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»116
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»227
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1263
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии69
Турция «пригрозила» США из-за С-40076
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение