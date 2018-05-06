«Токио нужно изменить отношение к Пхеньяну»

Японии необходимо изменить свою позицию и риторику в отношении КНДР, если она рассчитывает на прямой диалог с Пхеньяном. Такое мнение в воскресенье выразила газета Rodong Sinmun — официальный печатный орган Трудовой партии КНДР.
"Япония должна помнить, что ей не избежать роли изгоя, если она продолжит свое отвратительное поведение и регулярные призывы к санкциям и давлению — то, чем она занята в настоящее время", — пишет газета. Издание также подчеркнуло, что японские официальные лица никогда не ступят "на священную землю [Корейской] республики", если не изменят своего подхода к КНДР.
Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ приветствовало достигнутые 27 апреля в ходе межкорейского саммита договоренности, однако продолжает настаивать на необходимости "сохранения максимального давления" на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует реальные шаги, направленные на отказ от ракетно-ядерной программы.