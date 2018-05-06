СМИ: в КНДР заявили, что Токио нужно изменить отношение к Пхеньяну

Японии необходимо изменить свою позицию и риторику в отношении КНДР , если она рассчитывает на прямой диалог с Пхеньяном . Такое мнение в воскресенье выразила газета Rodong Sinmun — официальный печатный орган Трудовой партии КНДР. "Япония должна помнить, что ей не избежать роли изгоя, если она продолжит свое отвратительное поведение и регулярные призывы к санкциям и давлению — то, чем она занята в настоящее время", — пишет газета. Издание также подчеркнуло, что японские официальные лица никогда не ступят "на священную землю [Корейской] республики", если не изменят своего подхода к КНДР. Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ приветствовало достигнутые 27 апреля в ходе межкорейского саммита договоренности, однако продолжает настаивать на необходимости "сохранения максимального давления" на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует реальные шаги, направленные на отказ от ракетно-ядерной программы.