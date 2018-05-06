Ещё
«Токио нужно изменить отношение к Пхеньяну»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в КНДР заявили, что Токио нужно изменить отношение к Пхеньяну 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Японии необходимо изменить свою позицию и риторику в отношении КНДР, если она рассчитывает на прямой диалог с Пхеньяном. Такое мнение в воскресенье выразила газета Rodong Sinmun — официальный печатный орган Трудовой партии КНДР.
"Япония должна помнить, что ей не избежать роли изгоя, если она продолжит свое отвратительное поведение и регулярные призывы к санкциям и давлению — то, чем она занята в настоящее время", — пишет газета. Издание также подчеркнуло, что японские официальные лица никогда не ступят "на священную землю [Корейской] республики", если не изменят своего подхода к КНДР.
Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ приветствовало достигнутые 27 апреля в ходе межкорейского саммита договоренности, однако продолжает настаивать на необходимости "сохранения максимального давления" на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует реальные шаги, направленные на отказ от ракетно-ядерной программы.
ТАСС: последние новости
Госсекретарь США провел телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи Иран считает, что инцидент с танкером SANCHI произошел по вине гонконгского сухогруза Министры финансов КНР, Южной Кореи и Японии выступили против протекционизма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом865
Турция «пригрозила» США из-за С-40053
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США97
Оголившуюся Бузову признали святой119
Трампа не позовут на похороны Маккейна839
Видео
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Кавказ
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры
Шоу-бизнес
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение