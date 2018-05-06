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Эксклюзив: Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху значительно продвинут развитие КНР — директор лаосского центра…
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Эксклюзив: Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху значительно продвинут развитие КНР — директор лаосского центра… 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вьентьян, 6 мая /Синьхуа/ — «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху являются новейшим результатом сочетания марксизма-ленинизма с китайскими реалиями. Эти идеи значительно продвинут развитие КНР», — сказал в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа директор центра по изучению Китая при Национальном университете Лаоса Ситиксай Ксаявонг.
С 1995 по 2000 год С. Ксаявонг учился в Шаньдунском университете. В последние годы, будучи известным специалистом по вопросам Китая, он неоднократно посещал Китай.
"20 лет назад было трудно вообразить, что Китай претерпит такие большие изменения, — отметил С. Ксаявонг. — Последние несколько лет я приезжал в Китай и замечал особенно сильные перемены, можно даже сказать, что каждый новый год отличался от предыдущего!"
"Экономика Китая развивается скачкообразно. Это означает, что социалистическое строительство, основанное на идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, добилось успехов", — сказал С. Ксаявонг.
"В настоящее время мы продолжаем изучать и корректировать теорию, которая соответствует ситуации в области развития Лаоса", — отметил лаосский эксперт, добавив, что дальнейшее продвижение дела «обновления» Лаоса объективно требует принять марксизм-ленинизм в качестве ведущей идеологии.
В ходе интервью С. Ксаявонг подчеркнул, что Китай придает особое значение исследованию марксизма-ленинизма, и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в данной сфере.
"Лаос поддерживает инициативу «Пояс и путь». КНР является крупнейшим источником инвестиций и вторым по величине торговым партнером Лаоса", — сказал эксперт, добавив, что строительство «Пояса и пути» произвело глубокое впечатление на лаосский народ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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