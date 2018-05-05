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Помпео и член политбюро компартии Китая обсудили КНДР, сообщил Госдеп
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Помпео и член политбюро компартии Китая обсудили КНДР, сообщил Госдеп 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и начальник руководящей группы компартии Китая по международных вопросам Ян Цзечи в субботу обсудил с вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Стороны обсудили глобальные, региональные и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес. Обе стороны согласились с необходимостью устранения угрозы, которую Северная Корея представляет для региональной стабильности. Секретарь и член Политбюро Ян также обсудили подготовку к участию на высшем уровне США и Китая позднее в этом году", — говорится в заявлении Науэрт.
О разговоре Помпео и Цзечи стало известно вскоре после жесткого заявления Белого дома, в котором администрация США в субботу подвергла критике требование китайских властей от иностранных авиакомпаний указывать в информации о рейсах принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао КНР.
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