Помпео и Член Госсовета КНР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Отмечается, что стороны подтвердили «важность конструктивных двусторонних отношений, ориентированных на достижение конкретных результатов», а также обсудили глобальные, региональные и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Стороны договорились о необходимости устранения угрозы, которую Северная Корея представляет региональной стабильности», — говорится в сообщении.

Ранее Помпео сообщил о возможности изменить ход истории на Корейском полуострове.