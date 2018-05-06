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Помпео и Член Госсовета КНР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
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Помпео и Член Госсовета КНР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества 

RT на русском 1 час назад
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с Членом Госсовета Китая Яном Цзечи, который курирует международные вопросы. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество, а также «региональную угрозу, которую представляет КНДР».
Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Отмечается, что стороны подтвердили «важность конструктивных двусторонних отношений, ориентированных на достижение конкретных результатов», а также обсудили глобальные, региональные и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.
«Стороны договорились о необходимости устранения угрозы, которую Северная Корея представляет региональной стабильности», — говорится в сообщении.
Ранее Помпео сообщил о возможности изменить ход истории на Корейском полуострове.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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