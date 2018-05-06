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В Китае отреагировали на заявления США о Гонконге, Тайване и Макао
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В Китае отреагировали на заявления США о Гонконге, Тайване и Макао 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Никакие заявления США не могут изменить факт принадлежности Гонконга, Макао и Тайваня Китаю, заявил в воскресение официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Белый дом резко раскритиковал требование китайских властей от иностранных авиакомпаний указывать в информации о рейсах принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао Китайской Народной Республике.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Никакие заявления американской стороны не в состоянии изменить того факта, что в мире существует только один Китай, Тайвань, Гонконг и Макао являются неотъемлемой частью территории Китая", — говорится в заявлении Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Он подчеркнул, что иностранные компании, которые работают в Китае, должны уважать местные правила и законы.
"Вместе с тем необходимо отметить, что иностранные компании, которые ведут деятельность на территории Китая, должны уважать суверенитет, территориальную целостность и законы Китая, а также национальные чувства китайского народа", — заявил Гэн Шуан.
Он добавил, что китайская сторона и дальше будет выстраивать свои отношения с иностранными государствами в соответствии с принципом одного Китая.
Ранее газета Foreign Policy сообщила, что американские авиакомпании получили письма от Управления гражданской авиации Китая, согласно которым перевозчики должны привести все упоминания о Тайване, Гонконге и Макао в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом. В случае невыполнения требований авиационные власти Китая намерены обратиться к «соответствующим органам в области кибербезопасности», что может означать, например, блокировку китайских сайтов авиакомпаний.
Как позднее сообщило агентство Рейтер, в распоряжение которого попало заявление Белого дома, Управление гражданской авиации Китая направило письмо с данными требованиями 36 иностранным компаниям, в том числе американским. США в ответ заявили, что «решительно выступают против попыток Китая вынудить частные компании использовать специальную политизированную терминологию на их общедоступных информационных ресурсах.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа „одна страна, две системы“ в управлении районом. „Одна страна, две системы“ — идея, предложенная в начале 1980-х Дэн Сяопином. В соответствии с ней Гонконг, Макао и Тайвань могут иметь свою собственную капиталистическую экономическую и политическую систему при сохранении принципа „одного Китая“.
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