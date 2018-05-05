Иран считает, что инцидент с танкером SANCHI произошел по вине гонконгского сухогруза

ТАСС , 5 мая. Иран считает, что причиной столкновения иранского танкера SANCHI с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL, произошедшего в Восточно-Китайском море в январе, стала ошибка экипажа последнего. Об этом в субботу сообщило агентство Mehr со ссылкой на представителя Ирана в комитете, который занимается расследованием происшествия.

Панама. "К столкновению привели ошибки со стороны экипажа CF CRISTAL, вызванные человеческим фактором, и перенаправление судна на неправильный маршрут за 15 минут до инцидента, — заявил представитель Ирана. — Если эта ошибка не была бы совершена, столкновения бы не произошло". Отмечается, что этой позиции также придерживаются Бангладеш

Шедший под флагом Панамы иранский танкер SANCHI потерпел бедствие 6 января после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. В результате иранское судно загорелось и затонуло, все члены экипажа погибли.

Команда иранского танкера состояла из 32 человек, граждан Ирана и Бангладеш, он перевозил 140 тыс. тонн газового конденсата.