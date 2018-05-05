Новый авиарейс свяжет Наньнин и Сиемреап

Камбоджи. Наньнин, 5 мая / Синьхуа / — Китайская авиакомпания GXairlines планирует 29 мая запустить прямой рейс, соединяющий город Наньнин, административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая с туристическим городом Сиемреап

Лайнер, выполняющий рейс GX8905, будет покидать Наньнин в 23:05 по пекинскому времени и прибывать в Сиемреап в 12:30 по местному времени на следующий день. На обратном пути самолет будет отправляться в 01:30 и прилетать в Наньнин в 05:00. Рейсы по указанному маршруту будут совершаться по вторникам и субботам.

Данный рейс станет первым международным рейсом, открытым авиакомпанией GXairlines.