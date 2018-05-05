Ещё
Новый авиарейс свяжет Наньнин и Сиемреап
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый авиарейс свяжет Наньнин и Сиемреап 

ИА Синьхуа 11 минут назад
Наньнин, 5 мая /Синьхуа/ — Китайская авиакомпания GXairlines планирует 29 мая запустить прямой рейс, соединяющий город Наньнин, административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая с туристическим городом Сиемреап Камбоджи.
Лайнер, выполняющий рейс GX8905, будет покидать Наньнин в 23:05 по пекинскому времени и прибывать в Сиемреап в 12:30 по местному времени на следующий день. На обратном пути самолет будет отправляться в 01:30 и прилетать в Наньнин в 05:00. Рейсы по указанному маршруту будут совершаться по вторникам и субботам.
Данный рейс станет первым международным рейсом, открытым авиакомпанией GXairlines.
К концу текущего года авиаперевозчик запустит рейсы, связывающие Гуанси с Малайзией, Мьянмой, Филиппинами, Сингапуром и Таиландом. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Пакистан намерены сотрудничать в военной и военно-технической сферах Глава правительства КНР совершит первый за 8 лет визит в Японию В континентальном Китае функционируют 38 ядерных энергетических установок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина задержания Навального233
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте304
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира1028
В центре Москвы начались задержания435
В России введут новый сбор61
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение