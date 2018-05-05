Поиск наибольшего числа точек соприкосновения интересов — сигнал, посланный из китайско— американских торгово-экономических консультаций

Пекин, 5 мая / Синьхуа / — 3-4 мая в Пекине прошли торгово-экономические консультации между Китаем США , в ходе которых стороны провели откровенные, высокоэффективные и конструктивные обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес. Был проведен детальный обмен мнениями по ряду серьезных вопросов и достигнут консенсус в некоторых областях.

ОТКРОВЕННОСТЬ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНСТРУКТИВНОСТЬ ПРИВЕЛИ К КОНСЕНСУСУ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ

За нынешними консультациями, приковывавшими взор всего мира, стоят ожидания мирового сообщества, которое едино во мнении, что здоровое и стабильное развитие китайско-американских торгово-экономических отношений будет благоприятно не только для развития обеих стран, но и для глобального развития и процветания.

"Нынешние консультации — это благоприятная возможность для разрешения торговых трений двух стран. Стороны продемонстрировали их готовность решить торгово-экономические вопросы и уменьшить разногласия путем диалога и консультаций", — сказал заместитель директора Центра исследований США при Фуданьском университете профессор Сун Гою.

В последнее время США постоянно повышали свои требования, что привело к непрерывной эскалации торговых трений между двумя странами. Приезд американской делегации по собственной инициативе в Китай для консультаций свидетельствует о том, что США уделяют большое внимание торгово-экономическим связям с Китаем и полны искренности решить существующие вопросы в этом направлении. Это также стадийные результаты решительного отпора Китая в ответ на необоснованные угрозы американской стороны.

"Откровенность, высокоэффективность и конструктивность" — это общая оценка двух сторон состоявшимся консультациям. Стороны констатировали крайнюю важность развития здоровых и стабильных двусторонних торгово-экономических связей для двух государств, заявили о готовности прилагать усилия к решению торгово-экономических вопросов путем диалога и консультаций.

"Исходя из долгосрочной перспективы, взаимовыгодное сотрудничество представляет собой ключ, способный коренным образом разрешить торговые споры между Китаем и США", — заявил профессор Гуандунского университета иностранных языков и внешней торговли Чжао Лунъюэ.

В качестве ответственных держав Китай и США в ходе консультаций продемонстрировали свою готовность и способность разумно и осмотрительно урегулировать торгово-экономические трения.

В духе откровенности, высокоэффективности и конструктивности Китаю и США удалось за полтора дня в полной мере провести обмен мнениями по расширению экспорта из США в Китай, двусторонней торговле услугами, взаимным инвестициям, защите прав интеллектуальной собственности, решению вопросов в сфере тарифных и нетарифных мер и достигнуть консенсуса в некоторых областях.

"Китай и США — естественные партнеры по сотрудничеству, у которых отмечается высокая взаимодополняемость в экономике", — сказал профессор Института международных отношений Пекинского университета Ван Юн, приведя в качестве примера американский экспорт в Китай. Растущий экспорт из США в Китай означает возрастающие возможности для конкурентоспособной американской продукции и компаний, способных удовлетворить потребность китайского народа в благополучной жизни.

СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ДЕЛОМ ZTE В ЗНАК РЕШИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КЛЮЧЕВЫХ ИНТЕРЕСОВ КИТАЯ

Консультации прошли в целом в духе откровенности и прагматизма, но не без столкновения интересов и тактики взаимных уступок.

По сообщению осведомленных источников, китайская сторона дала решительный отпор в ответ на ложные обвинения США касательно защиты прав интеллектуальной собственности и на необоснованные требования США по сокращению размера их торгового дефицита.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР 4 мая отметил, что Китай в ходе консультаций сделал США серьезное представление в связи с делом компании ZTE. Американская сторона, отметил представитель Минкоммерции, придает большое значение представлению со стороны китайских партнеров и позиция КНР будет доведена до президента США.

Сопредседатель Исследовательского центра стратегии и экономики Китая, США и Европы при Китайском обществе международной торговли Ли Юн отметил, что если сторонам удастся в будущих консультациях достигнуть окончательных договоренностей по делу ZTE, это станет типовым примером для предприятий двух стран в сотрудничестве в высокотехнологичной сфере.

"В эпоху глобализации коренным методом урегулирования торговых трений не является попытка 'парализовать противника'; пассивный подход, оказание давления и унилатерализм не допустимы", — сказал Ли Юн, предупредив, что перечисленные попытки не только наносят вред китайским предприятиям, но и сказываются на американском бизнесе и ситуации с трудоустройством в США, а также ударяют по глобальным производственным цепочкам.

ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТАКТОВ С СОЗДАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА РАБОТЫ РАДИ ПРОДОЛЖЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

В ходе нынешних консультаций, стороны осознали, что существуют относительно большие расхождения по некоторым вопросам. В связи с этим необходимо форсировать работу, чтобы добиться большего прогресса. Стороны договорились о продолжении поддержания тесных контактов для разрешения вопросов и создании соответствующего механизма работы.

Директор Центра международной торговли Института мировой экономики и политики при Академии общественных наук Китая Дун Янь отметила, что структурные проблемы в китайско-американских торгово-экономических отношениях все еще остаются актуальными.

"Это нормально, что существуют разногласия и даже трения. Недопустимо, то, что они стали главенствовать в общей тенденции развития китайско-американского сотрудничества", — сказала эксперт.

"Не нужно питать иллюзии насчет того, что одни кратковременные консультации помогут разрешить все проблемы", — сказал Ли Юн, подчеркнув важность искренности, терпимости и взаимного уважения к среде принятия решений друг друга.

Справедливые, откровенные, разумные и прагматичные обмены в целях поиска максимальных точек соприкосновения интересов — это и есть ответственность двух стран перед их народами и сообществом единой судьбы человечества. -0-