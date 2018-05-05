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12-й Саммит предпринимателей Китая и стран Латинской Америки пройдет в начале ноября в Чжухае
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12-й Саммит предпринимателей Китая и стран Латинской Америки пройдет в начале ноября в Чжухае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 5 мая /Синьхуа/ — 12-й Саммит предпринимателей Китая и стран Латинской Америки пройдет с 1 по 2 ноября в городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Китайском комитете содействия развитию международной торговли /ККСРМТ/.
Организатором саммита выступают ККСРМТ, правительство провинции Гуандун, Народный банк Китая и Межамериканский банк развития, объявил руководитель ККСРМТ Цзян Цзэнвэй на состоявшемся в четверг брифинге.
По его словам, встреча предпринимателей пройдет под девизом «содействие международному сотрудничеству в рамках „Пояса и пути“ и пользование новых возможностей для развития торгово-экономического взаимодействия между Китаем и странами Латинской Америки».
Стороны будут делать акцент на вопросах, связанных с участием в глобальном экономическом управлении, обеспечением процветания и стабильного развития Китая и стран Латинской Америки, формированием сообщества единой судьбы человечества и др.
В рамках саммита пройдут разные мероприятия, включая совещание за круглым столом, семинары и курсы.
Чжухай планирует создать платформу для активизации торгово-экономического взаимодействия с испаноязычными и португалоязычными странами и заинтересован в налаживании всестороннего сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, отметила на брифинге вице-мэра Чжухая Лу Сяофэн.
Саммит предпринимателей Китая и стран Латинской Америки впервые состоялся в ноябре 2007 года по инициативе ККСРМТ. С тех пор он проходит раз в год поочередно в Китае и странах Латинской Америки. -0-
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