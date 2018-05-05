Китайско-боснийское соглашение о безвизовом режиме вступит в силу в конце мая

Посол Китая в БиГ Чэнь Бо в пятницу передал главе МИД этой страны ноту об определении даты вступления в силу «Соглашения о безвизовых поездках по обыкновенным паспортам между правительством КНР и Советом министров БиГ».

По соглашению, гражданам КНР и БиГ с обыкновенными паспортами не будет требоваться виза для нахождения в стране не более 90 дней в 180-дневный период.