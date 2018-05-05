В Северо-Восточном Китае введен в действие новый порт, соединяющий Китай с Россией

Харбин , 5 мая / Синьхуа / — В пятницу введен в действие новый международный порт, соединяющий Северо-Восточный Китай Россию , сообщили в ведомстве провинции Хэйлунцзян по вопросам обеспечения безопасности на море.

Порт расположен в городе Фуюань провинции Хэйлунцзян и предназначен главным образом для экспорта из Китая в Россию овощей, фруктов, сельхозпродукции и инженерной техники, а также для импорта в Китай из России древесины, соевых бобов и муки.

В пятницу также был открыт водный маршрут Фуюань-Хабаровск.

Маршрут будет действовать 180 дней в году, по нему ежедневно будут совершаться 20 рейсов, благодаря чему число перевезенных туристов будет достигать около 1000 человек каждый день.

Новый порт и маршрут призваны на дальнейшую активизацию культурных и экономических обменов между двумя странами. -0-