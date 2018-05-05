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В Северо-Восточном Китае введен в действие новый порт, соединяющий Китай с Россией
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В Северо-Восточном Китае введен в действие новый порт, соединяющий Китай с Россией 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Харбин, 5 мая /Синьхуа/ — В пятницу введен в действие новый международный порт, соединяющий Северо-Восточный Китай и Россию, сообщили в ведомстве провинции Хэйлунцзян по вопросам обеспечения безопасности на море.
Порт расположен в городе Фуюань провинции Хэйлунцзян и предназначен главным образом для экспорта из Китая в Россию овощей, фруктов, сельхозпродукции и инженерной техники, а также для импорта в Китай из России древесины, соевых бобов и муки.
В пятницу также был открыт водный маршрут Фуюань-Хабаровск.
Маршрут будет действовать 180 дней в году, по нему ежедневно будут совершаться 20 рейсов, благодаря чему число перевезенных туристов будет достигать около 1000 человек каждый день.
Новый порт и маршрут призваны на дальнейшую активизацию культурных и экономических обменов между двумя странами. -0-
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