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Цапли в метасеквойном лесу уезда Лошань
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Цапли в метасеквойном лесу уезда Лошань 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян  Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян  Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян  Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян  Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян  Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян
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