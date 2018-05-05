Цапли в метасеквойном лесу уезда Лошань 

Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — Более 10 тыс. цапель поселились в метасеквойном лесу на берегу реки Дуяньхэ в уезде Лошань городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян