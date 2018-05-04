Туризм и инвестиции: Беларусь и Китай развивают совместные проекты

Беларусь и Китай развивают совместные проекты, в том числе туризм, инвестиии и технический прогресс. Об этом сегодня говорили дипломаты обеих стран, передает «МИР 24».

Председатель Совета Республики Беларусь Михаил Мясникович встретился с чрезвычайными и полномочными послами Китая в Беларуси, которые занимали эти должности в разное время. После встречи свои вопросы собравшимся задали китайские журналисты. Их интересовало экономическое сотрудничество между странами. В Минске репортеры находятся в рамках пресс-тура.

«Свои впечатления могу описать в трех словах. Первое слово — это зеленая. Я сразу это увидел. Второе слово — это герои. Это героическая страна, я много узнал о военных подвигах. И третье слово — это культура. Беларусь — это страна с богатой культурой», — отметил заместитель начальника отдела новостей издательской корпорации «Янцзы сегодня» Чень Дацзюнь.

2018-й объявлен годом туризма Беларуси в Китае.

Ранее для представителей китайских СМИ в Беларуси был организован пресс-тур по Беловежской пуще, Брестской крепости и Мирскому замку.

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