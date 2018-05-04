«Это безумие»: первый день фестиваля ROSA RUN в рассказах и фотографиях участников

Забег ROSA RUN — это вертикальная трасса, набор высоты на ней составляет 1 150 метров. Ограничение по времени — два часа, длина трассы — шесть километров. За эти шесть километров ландшафт меняется радикально: участники начинали бежать по жаре, а закончили по колено в снегу в горах.

Забег был очень сложный, об этом говорили даже бывалые бегуны. «Я очень устал, было тяжело», — сказал Антон Городецкий, заместитель шеф-редактора maximonline.ru. — «До сегодняшнего дня я думал, что самый тяжёлый забег в моей жизни — это гонка гладиаторов, но ничего подобного, ROSA PEAK оказался сложнее. На последнем подъёме я начал сползать, пришлось останавливаться. Каждый раз, когда ты думаешь, что уже всё, начинается новый этап. Вообще, я бегаю полумарафоны, но эта трасса оказалась куда тяжелее полумарафона».

Сооснователю фестиваля бега ROSA RUN Владимиру Волошину было немного легче. «Всё прошло отлично, — рассказал он. — Отдельное спасибо организаторам и партнёрам за погоду. ROSA RUN всегда проходит в самый солнечные и тёплые дни. Когда я первый раз бежал забег ROSA PEAK, давали лимит по времени — 40 минут. За 40 минут я успел подняться только на 500 метров. Поэтому я очень рад, что в этом году сделали лимит два часа: даже у новичков была возможность добраться до вершины. Для одного из моих товарищей это была первая в жизни тренировка. За 2 часа 13 минут мы поднялись наверх — и получили огромное удовольствие. В какой-то момент, когда бежишь эту трассу — особенно перед большим подъёмом, — кажется, что происходит какое-то безумие.

В этом году в забеге приняли участие более 800 человек из 30 городов и нескольких стран. Многие приехали участвовать в соревнованиях с детьми, мужьями и жёнами.

В 2019 году мы приготовим даже более интересную программу: планируем сделать её более насыщенной и добавить что-то новое — может быть, трейл или вечерний забег. Курорт „Роза Хутор“ даёт огромные возможности для любых спортивных мероприятий — в том числе беговых. Так что в 2019 году ROSA RUN будет с новым наполнением». Ещё больше историй о трассе ROSA PEAK — в инстаграмах участников забега.

Статьи по теме «ROSA RUN — очередной вызов себе и возможность почувствовать свободу» 10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN Запись "«Это безумие»: первый день фестиваля ROSA RUN в рассказах и фотографиях участников" впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.