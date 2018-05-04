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Северная и Южная Корея синхронизировались
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Северная и Южная Корея синхронизировались 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wong Maye-E / AP
Северная Корея переведет часы на 30 минут вперед, таким образом Пхеньянское время сменится на Сеульское. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Согласно указу Президиума Верховного Народного Собрания КНДР, Пхеньянское время переменилось и с 5-го мая официально применилось», — говорится в сообщении.
Как пишет ЦТАК, это первая практическая мера, принятая для «достижения примирения и сплочения нации, соединения в одно и согласования друг с другом Севера и Юга».
Ранее сообщалось о демонтаже громкоговорителей на границе двух государств, из которых на протяжении многих лет велась аудио-пропаганда.
Глава Северной кореи Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин 27 апреля провели третий межкорейский саммит в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.
С начала года отношения между странами заметно потеплели. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане представители двух стран прошли под единым флагом. Также была сформирована единая женская хоккейная команда.
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