Пхеньян перевел часы на южнокорейское время 

Северная Корея перешла на южнокорейское время и перевела часы на полчаса вперед.
По приказу Ким Чен Ына ровно на 30 минут сдвинули стрелки часов по всей КНДР. Отныне Север и Юг полуострова будут жить единому времени, сообщило агентство ЦТАК.
В соответствии с указом Президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР, часы были переведены в 23:30 по местному времени.
Важное для обеих стран решение лидер северной республики принял после большой исторической встречи.
В конце апреля в приграничном Пханмунчжоме Ким провел переговоры с коллегой из Сеула. Лидеры КНДР и Южной Кореи решили примириться и начать сотрудничать: планы огромны, встреч и контактов предполагается множество. Теперь, когда Север и Юг сверили часы, не помешает и путаница во времени.