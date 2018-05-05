Пхеньян перевел часы на южнокорейское время

Северная Корея перешла на южнокорейское время и перевела часы на полчаса вперед.

По приказу Ким Чен Ына ровно на 30 минут сдвинули стрелки часов по всей КНДР. Отныне Север и Юг полуострова будут жить единому времени, сообщило агентство ЦТАК.

В соответствии с указом Президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР, часы были переведены в 23:30 по местному времени.

Важное для обеих стран решение лидер северной республики принял после большой исторической встречи.