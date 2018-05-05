Пхеньян перешел на сеульское время 

Напомним, что в последние несколько десятилетий Юг и Север жили в одном часовом поясе, однако в августе 2015 года власти КНДР заявили, что решили освободиться от «навязанного японцами колониального наследия» и перевели стрелки на полчаса назад. Это привело к тому, что часовой пояс в Сеуле и Пхеньяне стал разным. Однако недавно во время саммита в Пханмунчжмоме Ким Чен Ын сам поднял тему с разным временем, увидев двое рядом висящих часов, которые показывали время «по Сеулу» и «по Пхеньяну». Выразив сожаление таким расхождением и в целях движения корейской нации к объединению, он пообещал, что КНДР снова уравняет часы с Сеулом.
Как и заявляли ранее власти КНДР, перевод стрелок часов состоялся в полночь с четвертого на пятое мая. Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), перевод стрелок часов был осуществлен в 23-30 по «старому» пхеньянскому времени, когда «23-30 4 мая стали 0-00 5 мая». По радио Пхеньяна было просто объявлено, что «наступила полночь».
Таким образом отныне Сеул и Пхеньян живут в едином часовом поясе. В этом же поясе находится и другая азиатская столица — Токио. Этот пояс опережает московское время на шесть часов.
Отметим, что история с этими получасами достаточно запутанная. Обе части Кореи были замечены в пристрастии по политическим причинам менять время. «Старое время» (опережающее на 5-30 Москву) на Корейском полуострове было сначала введено в 1908 году, когда Корея была еще единой.
Впрочем, сделали это японцы, которые хотя еще тогда не полностью оккупировали Корею, но все равно чувствовали себя хозяевами. До это Корея вообще была без единого времени. Через четыре года — в 1912 году, когда полуостров был полностью оккупирован и превращен в японскую колонию, Япония уравняла время в Корее со своим — «токийским», переведя стрелки на полчаса вперед. В 1945 году наступило освобождение и затем последовал раздел на Юг и Север. КНДР вплоть до 2015 года использовала «токийский стандарт», а вот на Юге в 1954 году при президенте Ли Сын Мане ввели «исконно корейское время», то есть то, которое было в 1908 году. При этом формулировки были схожими с теми, которые использовал Пхеньян в 2015 году — борьба с колониальным наследием. Однако после свержения правительства Ли Сын Мана в 1961 году Сеул уравнял себя с Токио. В итоге сегодня же все вернулось к тому, что Сеул, Пхеньян и Токио живут в одном часовом поясе.