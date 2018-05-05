Ещё
Пхеньян перешел на сеульское время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пхеньян перешел на сеульское время 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Напомним, что в последние несколько десятилетий Юг и Север жили в одном часовом поясе, однако в августе 2015 года власти КНДР заявили, что решили освободиться от «навязанного японцами колониального наследия» и перевели стрелки на полчаса назад. Это привело к тому, что часовой пояс в Сеуле и Пхеньяне стал разным. Однако недавно во время саммита в Пханмунчжмоме Ким Чен Ын сам поднял тему с разным временем, увидев двое рядом висящих часов, которые показывали время «по Сеулу» и «по Пхеньяну». Выразив сожаление таким расхождением и в целях движения корейской нации к объединению, он пообещал, что КНДР снова уравняет часы с Сеулом.
Как и заявляли ранее власти КНДР, перевод стрелок часов состоялся в полночь с четвертого на пятое мая. Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), перевод стрелок часов был осуществлен в 23-30 по «старому» пхеньянскому времени, когда «23-30 4 мая стали 0-00 5 мая». По радио Пхеньяна было просто объявлено, что «наступила полночь».
Таким образом отныне Сеул и Пхеньян живут в едином часовом поясе. В этом же поясе находится и другая азиатская столица — Токио. Этот пояс опережает московское время на шесть часов.
Отметим, что история с этими получасами достаточно запутанная. Обе части Кореи были замечены в пристрастии по политическим причинам менять время. «Старое время» (опережающее на 5-30 Москву) на Корейском полуострове было сначала введено в 1908 году, когда Корея была еще единой.
Впрочем, сделали это японцы, которые хотя еще тогда не полностью оккупировали Корею, но все равно чувствовали себя хозяевами. До это Корея вообще была без единого времени. Через четыре года — в 1912 году, когда полуостров был полностью оккупирован и превращен в японскую колонию, Япония уравняла время в Корее со своим — «токийским», переведя стрелки на полчаса вперед. В 1945 году наступило освобождение и затем последовал раздел на Юг и Север. КНДР вплоть до 2015 года использовала «токийский стандарт», а вот на Юге в 1954 году при президенте Ли Сын Мане ввели «исконно корейское время», то есть то, которое было в 1908 году. При этом формулировки были схожими с теми, которые использовал Пхеньян в 2015 году — борьба с колониальным наследием. Однако после свержения правительства Ли Сын Мана в 1961 году Сеул уравнял себя с Токио. В итоге сегодня же все вернулось к тому, что Сеул, Пхеньян и Токио живут в одном часовом поясе.
Российская Газета: последние новости
Премьер Японии приветствовал решение КНДР о закрытии ядерного полигона Минск и Пекин отменят визы на 30 дней СМИ: Токио пытается организовать японо-северокорейский саммит
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев призывают готовиться к блокаде Керченского пролива296
Израиль рассказал об инциденте с самолетом РФ115
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии205
Певица погибла во время отдыха41
В Пентагоне испугались санкций США против России35
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение