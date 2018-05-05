Пхеньян перешел на сеульское время

Напомним, что в последние несколько десятилетий Юг и Север жили в одном часовом поясе, однако в августе 2015 года власти КНДР заявили, что решили освободиться от «навязанного японцами колониального наследия» и перевели стрелки на полчаса назад. Это привело к тому, что часовой пояс в Сеуле Пхеньяне стал разным. Однако недавно во время саммита в Пханмунчжмоме Ким Чен Ын сам поднял тему с разным временем, увидев двое рядом висящих часов, которые показывали время «по Сеулу» и «по Пхеньяну». Выразив сожаление таким расхождением и в целях движения корейской нации к объединению, он пообещал, что КНДР снова уравняет часы с Сеулом.

Как и заявляли ранее власти КНДР, перевод стрелок часов состоялся в полночь с четвертого на пятое мая. Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), перевод стрелок часов был осуществлен в 23-30 по «старому» пхеньянскому времени, когда «23-30 4 мая стали 0-00 5 мая». По радио Пхеньяна было просто объявлено, что «наступила полночь».

Таким образом отныне Сеул и Пхеньян живут в едином часовом поясе. В этом же поясе находится и другая азиатская столица — Токио. Этот пояс опережает московское время на шесть часов.

Отметим, что история с этими получасами достаточно запутанная. Обе части Кореи были замечены в пристрастии по политическим причинам менять время. «Старое время» (опережающее на 5-30 Москву ) на Корейском полуострове было сначала введено в 1908 году, когда Корея была еще единой.