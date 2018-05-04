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КНДР установила единое время с Южной Кореей
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КНДР установила единое время с Южной Кореей 

Газета.Ru 50 минут назад
Об этом сообщает ЦТАК.
"Время Пхеньяна было изменено. В результате стандартное время Севера и Юга было унифицировано", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это стало первым шагом в процессе национального примирения после исторического саммита Северной и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что КНДР решила перевести часы на южнокорейское время 5 мая.
Лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином заявил, что Пхеньян переведет стрелки часов на 30 минут вперед. Таким образом, оба государства будут жить в одном часовом поясе.
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