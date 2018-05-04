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ICAO рассматривает запрос КНДР о новых авиамаршрутах в Южную Корею
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ICAO рассматривает запрос КНДР о новых авиамаршрутах в Южную Корею 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) рассматривает запрос КНДР о новых авиамаршрутах в Южную Корею. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил директор по коммуникациям организации Энтони Филбин.
"Региональное бюро ICAO в Бангкоке получило письмо от Главного управления гражданской авиации КНДР в феврале этого года. В нем было предложение о создании нового маршрута обслуживания воздушного движения между районом полетной информации (РПИ) Пхеньяна и РПИ Инчхона", — сказал он. По его словам, запрос был передан в Корейское бюро гражданской авиации (Южная Корея), «что свидетельствует о готовности ICAO содействовать и поддерживать дальнейшее обсуждение [этого вопроса]».
Филбин уточнил, что, согласно последней информации, Корейское бюро гражданской авиации все еще рассматривает этот запрос КНДР.
"Региональный директор ICAO по Азиатско-Тихоокеанскому региону Арун Мишра и директор Аэронавигационного бюро ICAO Стивен Кремер посетят КНДР на следующей неделе, где этот запрос [Пхеньяна] будет дополнительно обсуждаться, как и другие вопросы аэронавигации и безопасности", — сообщил представитель организации.
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