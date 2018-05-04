Глава правительства КНР совершит первый за 8 лет визит в Японию

Это будет первый за 8 лет визит главы китайского правительства в Японию, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Кун Сюанью на брифинге для журналистов.

В ходе визита, отметил замминистра, Ли Кэцян проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ , встретится с императором страны Акихито, а также руководителями парламента, политических партий Японии, выступит на памятном мероприятии по случаю 40-летия Китайско-японского договора о мире и дружбе. Также запланирована поездка премьера Госсовета КНР на Хоккайдо.

Ожидается углубленный обмен мнениями между сторонами по вопросам наращивания политического и стратегического взаимодоверия, активизации практического взаимодействия и сотрудничества, обеспечения контроля над существующими противоречиями и разногласиями, возвращения двусторонних отношений в нормальное русло развития, заявил Кун Сюанью.

Как отметил замминистра, достижение взаимопонимания ожидается по таким вопросам, как продвижение практического сотрудничества двух стран, налаживание сотрудничества двух стран на рынках третьих стран, развитие обменов в культурной области, между СМИ, молодежью и регионами.

"Мы уверены, что нынешний визит придаст новый импульс улучшению и развитию китайско-японских отношений, определит курс дальнейшего их развития", — сказал Кун Сюанью. -0-