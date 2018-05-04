Сеул и Пхеньян получили шанс установить мир в регионе, заявил Си Цзиньпин

Китайский лидер отметил, что Пекин придает большое значение активным действиям, усилиям и важным результатам Пхеньяна и Сеула по улучшению двусторонних отношений, снижению напряженности на Корейском полуострове, стремлению добиться продолжительного мира и стабильности.

"Международное сообщество и все заинтересованные стороны должны оказывать этому активную поддержку, в настоящий момент ситуация на Корейском полуострове находится в критической точке, появился исторический шанс для установления здесь мира", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он добавил, что Китай поддерживает продолжение активного взаимодействия между Северной и Южной Кореей, улучшение отношений и реализацию двусторонних договоренностей.

"Китай готов работать совместно со всем международным сообществом, включая Южную и Северную Корею , и играть необходимую активную роль для всестороннего продвижения процесса урегулирования проблемы Корейского полуострова политическим путем, а также для окончательного достижения продолжительного регионального мира", — отметил китайский лидер.

Сообщается, что Мун Чжэн Ин в свою очередь подчеркнул готовность Сеула «укреплять координацию с Пекином и продолжать работу над решением проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров, готовность вносить свой вклад в региональный и глобальный мир и стабильность».