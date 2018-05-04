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Молния: Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов совместно с Сеулом продвигать отношения в направлении, отвечающем общим интересам
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Молния: Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов совместно с Сеулом продвигать отношения в направлении, отвечающем общим интересам
ИА Синьхуа
47 минут назад
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в направлении, отвечающем общим интересам
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