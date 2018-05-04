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Президент Бенина заявил о намерении содействовать выведению отношений с Китаем на  новую ступень
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Президент Бенина заявил о намерении содействовать выведению отношений с Китаем на  новую ступень 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ломе, 4 мая /Синьхуа/ — Согласно поступившей из Котону информации, президент Бенина Патрис Талон в четверг выразил готовность активно содействовать выведению отношений с Китаем на новую ступень.
Приняв верительные грамоты от нового посла КНР в Бенине Пэн Цзинтао, П. Талон отметил, что Бенин рассматривает Китай как главнейшего партнера по сотрудничеству. По его словам, социально-экономическое развитие Бенина неразрывно связано с активным участием и поддержкой китайской стороны, страна признательна Китаю за это и надеется, что двустороннее сотрудничество принесет новые результаты. Бенин примет активное участие в Пекинском саммите в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству.
Пэн Цзинтао подчеркнул, что китайская сторона придает большое значение развитию отношений с Бенином, намерена совместно с ним использовать важные возможности, которые открываются благодаря Пекинскому саммиту в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, для содействия достижению новых сдвигов в деловых обменах и сотрудничестве во всех областях.
Пэн Цзинтао 27 марта прибыл в Бенин, вступив в должность посла. 29 марта он вручил министру иностранных дел Бенина Ореллену Агбенонси копию верительных грамот. —0—
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