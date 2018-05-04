Президент Бенина заявил о намерении содействовать выведению отношений с Китаем на новую ступень

Ломе , 4 мая / Синьхуа / — Согласно поступившей из Котону информации, президент Бенина Патрис Талон в четверг выразил готовность активно содействовать выведению отношений с Китаем на новую ступень.

Приняв верительные грамоты от нового посла КНР в Бенине Пэн Цзинтао, П. Талон отметил, что Бенин рассматривает Китай как главнейшего партнера по сотрудничеству. По его словам, социально-экономическое развитие Бенина неразрывно связано с активным участием и поддержкой китайской стороны, страна признательна Китаю за это и надеется, что двустороннее сотрудничество принесет новые результаты. Бенин примет активное участие в Пекинском саммите в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству.

Пэн Цзинтао подчеркнул, что китайская сторона придает большое значение развитию отношений с Бенином, намерена совместно с ним использовать важные возможности, которые открываются благодаря Пекинскому саммиту в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, для содействия достижению новых сдвигов в деловых обменах и сотрудничестве во всех областях.

Пэн Цзинтао 27 марта прибыл в Бенин, вступив в должность посла. 29 марта он вручил министру иностранных дел Бенина Ореллену Агбенонси копию верительных грамот. —0—