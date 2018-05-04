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«Визави с миром». Андрей Фесюн об отношениях России и азиатских стран
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«Визави с миром». Андрей Фесюн об отношениях России и азиатских стран 

РИА Новости 52 минуты назад
«Визави с миром». Андрей Фесюн об отношениях России и азиатских стран. Часть 1Речь в программе также пойдет о разногласиях между США и Китаем и о возможных перспективах развития отношений между двумя странами, о развивающейся экономике Китая и о конце «китайского чуда», об отношениях России и Ирана, о встрече лидеров Южной и Северной Кореи и возможности объединения «двух Корей». Кроме того, гость программы расскажет о новом «взгляде» на начало Второй мировой войны и о том, почему Япония не рискнула напасть на СССР, когда фашисты подошли к Москве.
"Визави с миром". Андрей Фесюн об отношениях России и азиатских стран. Часть 2Гость программы: аналитический руководитель программы «Востоковедение» Высшей школы экономики, кандидат исторических наук Андрей Фесюн.
Ведущий: Армен Оганесян.
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