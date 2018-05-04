Минск и Пекин отменят визы на 30 дней

Главным итогом Года туризма Беларуси Китае и серьезным толчком для его долгосрочного развития может стать соглашение о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней. Такую перспективу обозначил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с китайскими журналистами, передает БЕЛТА.

Во время Года туризма, сообщил парламентарий, запланирован ряд мероприятий для продвижения Беларуси на рынке Китая в качестве туристического направления. Предусмотрена, в частности, организация выставок белорусского искусства, специальные мероприятия по сотрудничеству с авиакомпаниями Китая.

Председатель Совета Республики обратил внимание, что в Беларуси уже есть заведения, которые работают в формате China friendly, что предполагает обслуживание на китайском языке, наличие в меню блюд китайской кухни.

Обновляется навигация для туристов, в том числе на китайском языке. В Беларуси в 2017 году побывали более 20 тысяч китайских туристов. Несмотря на то, что их количество выросло почти в два раза, этого еще недостаточно, считает Мясникович. По его словам, китайский туристический поток в Беларусь может увеличиться за счет развития не только познавательного туризма, но и медицинского.