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Минск и Пекин отменят визы на 30 дней
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Минск и Пекин отменят визы на 30 дней 

Российская Газета 41 минуту назад
Главным итогом Года туризма Беларуси в Китае и серьезным толчком для его долгосрочного развития может стать соглашение о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней. Такую перспективу обозначил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с китайскими журналистами, передает БЕЛТА.
Во время Года туризма, сообщил парламентарий, запланирован ряд мероприятий для продвижения Беларуси на рынке Китая в качестве туристического направления. Предусмотрена, в частности, организация выставок белорусского искусства, специальные мероприятия по сотрудничеству с авиакомпаниями Китая.
Председатель Совета Республики обратил внимание, что в Беларуси уже есть заведения, которые работают в формате China friendly, что предполагает обслуживание на китайском языке, наличие в меню блюд китайской кухни.
Обновляется навигация для туристов, в том числе на китайском языке. В Беларуси в 2017 году побывали более 20 тысяч китайских туристов. Несмотря на то, что их количество выросло почти в два раза, этого еще недостаточно, считает Мясникович. По его словам, китайский туристический поток в Беларусь может увеличиться за счет развития не только познавательного туризма, но и медицинского.
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